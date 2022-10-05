Bükücü (Ağaç) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Bükücü (Ağaç) görev tanımı nedir, Bükücü (Ağaç) ne iş yapar, Bükücü (Ağaç) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Bükücü (Ağaç) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Bükücü (Ağaç) Tanımı;

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Bükücü (Ağaç) Maaşı Ne Kadar? 2022 Bükücü (Ağaç) Maaşları

Bükücü (Ağaç) maaşı ortalama aylık 6350 _TL’dir. En düşük Bükücü (Ağaç) maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7200 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Bükücü (Ağaç) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7523.01

Meslek Adı :

Bükücü (Ağaç)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Ağaç İşlemcileri, Ahşap Mobilya İmalatçıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Ağaç İşleme Takım Tezgahı Kurucuları Ve Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Ağaç parçaları elle veya makine ile buhara tutarak büken kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Bükücü (Ağaç) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Parçaları yumuşatmak ve esnetmek için buharla muamele etmek,

b) Buhara tutulmuş parçaları elle bükerek tedricen şekillendirmek veya parçaları, buhara tutulurken pres tezgahlarında bükmek,

c) Parçaları yerine takarak burada kurumalarını ve yerlerine intibak etmelerini sağlamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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