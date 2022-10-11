Buldozer (Dozer) Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Buldozer (Dozer) Operatörü görev tanımı nedir, Buldozer (Dozer) Operatörü ne iş yapar, Buldozer (Dozer) Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Buldozer (Dozer) Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Buldozer (Dozer) Operatörü Tanımı;

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Buldozer (Dozer) Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Buldozer (Dozer) Operatörü Maaşları

Buldozer (Dozer) Operatörü maaşı ortalama aylık 6450 _TL’dir. En düşük Buldozer (Dozer) Operatörü maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7400 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Buldozer (Dozer) Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8342.06

Meslek Adı :

Buldozer (Dozer) Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sürücüler Ve Hareketli Tesis Operatörleri

Meslek Grubu :

Hareketli Tesis Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Hafriyat Makineleri Ve Benzer Makinelerin Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Pletli ve lastik tekerlekli dozerleri ve ataşmanları kullanarak, çeşitli zeminleri ve malzemeleri verilen projeye uygun olarak tesviye eden, çekme, kazma, itme, riperleme gibi işlemleri emniyetli bir şekilde gerçekleştiren, dozerin genel kontrolünü yapan ve mesleki gelişime ilişkin faaliyetleri yürüten nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Buldozer (Dozer) Operatörü, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) İş ile ilgili emniyet tedbirleri almak,

b) Çalışma zeminini kontrol etmek ve zemin eğimleri hakkında kendisine verilen talimatlara uymak,

c) Yapacağı işin niteliğine göre uygun koruyucu ekipmanı seçmek,

d) İşe hazırlık yapmak,

e) İşe uygun dozer ataşmanlarını seçmek, bu ataşmanları sökmek ve takmak veya sökülmesine ve takılmasına yardımcı olmak,

f) Aynı sahada çalışacak diğer iş makinesi operatörleri ile koordineli çalışmak,

g) Çalışacağı zemine göre hava basıncı / palet ayarı yapmak,

h) Zemini çalışmaya hazır hale getirmek,

i) İşe başlamadan yakıtın suyunu almak,

j) Dozerin genel kontrolünü yapmak,

k) Dozerin günlük bakım ve kontrollerini yapmak,

l) Kazma, sökme, serme, tesviye ve yığma işlemlerini yapmak,

m) Bıçağın açı ve kazma derinlik ayarını yapmak,

n) Zemini riperle gevşetmek,

o) Zeminin kaba tesviyesini yapmak,

p) Malzemeleri sermek,

q) Şev kesmek ve yarma kazısı yapmak,

r) Dere yataklarını temizlemek,

s) Kar küremek,

t) İş makinelerini itmek/çekmek,

u) Büyük taşları yerinden sökmek,

v) Dozeri park etmek veya depolamak,

w) Mesleki gelişime ilişkin faaliyetleri yürütmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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