Bull Operatörü (Gıda) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Bull Operatörü (Gıda) görev tanımı nedir, Bull Operatörü (Gıda) ne iş yapar, Bull Operatörü (Gıda) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Bull Operatörü (Gıda) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Bull Operatörü (Gıda) Tanımı;

__

Bull Operatörü (Gıda) Maaşı Ne Kadar? 2022 Bull Operatörü (Gıda) Maaşları

Bull Operatörü (Gıda) maaşı ortalama aylık 6350 _TL’dir. En düşük Bull Operatörü (Gıda) maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7200 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Bull Operatörü (Gıda) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Haberin Devamı

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8161.58

Meslek Adı :

Bull Operatörü (Gıda)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Gıda Ve İlgili Ürünlerin Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Gıda Ve İlgili Ürünlerin Makine Operatörleri 1

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Sıralı şekilde bulunan Bull makinesi ile domates, biber vb. salça, reçel imalatı işlemlerini yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Bull Operatörü (Gıda); işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Bullun bir tanesinin içini şıra doldurmak,

b) Şıra imalatı yapılan ürün olana kadar kaynatmak,

c) Koyulaştıkça hacmi küçüleceği yani seviyesi düşeceği için gerektikçe şıra takviyesi yapmak,

d) İmalatı yapılan ürün olunca karıştırıcıyı durdurmak,

e) Alt vanadan imalatı yapılan ürünü almak ve işlem tekrar başlatmak,

f) Bullun biri doldurulurken diğerini ısıtmak,

g) Diğer bullardaki biten ürünleri indirmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir Güncel

Meslek : EVET

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?