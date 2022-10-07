Burma Saplı Kağıt Torba Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

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Burma Saplı Kağıt Torba Makinesi Operatörü Tanımı;

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Burma Saplı Kağıt Torba Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Burma Saplı Kağıt Torba Makinesi Operatörü Maaşları

Burma Saplı Kağıt Torba Makinesi Operatörü maaşı ortalama aylık 6300 _TL’dir. En düşük Burma Saplı Kağıt Torba Makinesi Operatörü maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7100 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Burma Saplı Kağıt Torba Makinesi Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8143.19

Meslek Adı :

Burma Saplı Kağıt Torba Makinesi Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Kauçuk, Plastik Ve Kağıt Ürünleri Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Kağıt Ürünleri Makine Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Burma saplı kağıt torbaları otomatik makinede etme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Burma Saplı Kağıt Torba Makinesi Operatörü,İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Günlük üretilecek burma saplı kağıt torba cinsini belirlemek,

b) Ürüne uygun kağıt rulosu, burma sap rulosu ve bıçak değişimini yapmak,

c) Depodan malzemeleri talep ve temin ederek kullanıma hazır hale getirmek,

d) Burma saplı kâğıt torba makinesini günlük kullanıma hazırlamak,

e) Torba boyu, sap boyu, yapıştırma ve kenar kıvırma ayarlarını yapmak,

f) Makine kumandasından ürün işlem kodunu seçerek onaylamak,

g) Kısa süreli deneme üretimi yaparak aksaklıkları gidermek, makinenin ayarlarını sabitlemek,

h) Burma saplı kağıt torba seri üretim işlemlerini gerçekleştirmek,

i) Makine arıza ve aksaklıklarını tespit etmek, bildirmek ve giderilmesini sağlamak,

j) Çıkan ürünleri tanımlı sayılarda kolilere istiflemek,

k) Kolileri paletlemek, paletleri etiketlemek,

l) Fire malzemeleri, toplamak ve iade etmek,

m) İşi biten torba paletlerini sevkiyat bölümüne göndermek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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