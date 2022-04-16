Büro Memuru (Stok Kayıt) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Büro Memuru (Stok Kayıt) görev tanımı nedir, Büro Memuru (Stok Kayıt) ne iş yapar, Büro Memuru (Stok Kayıt) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Büro Memuru (Stok Kayıt) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Büro Memuru (Stok Kayıt) Tanımı;

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Büro Memuru (Stok Kayıt) Maaşı Ne Kadar? 2022 Büro Memuru (Stok Kayıt) Maaşları

Büro Memuru (Stok Kayıt) maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Büro Memuru (Stok Kayıt) maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Büro Memuru (Stok Kayıt) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

4321.05

Meslek Adı :

Büro Memuru (Stok Kayıt)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sayısal İşlemler Yapan Ve Malzeme Kayıtları Tutan Büro Elemanları

Meslek Grubu :

Malzeme Kayıtları Ve Taşımacılık İle İlgili Büro Elemanları

Meslek Birim Grubu :

Stok Büro Elemanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

-Bir kuruluşa giren ve çıkan madde ve malzemelerin stok kayıtlarını tutan stok miktarlarını kontrol eden kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Büro Memuru (Stok Kayıt) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Bir kuruluşa giren ve çıkan madde ve malzemelerin faturalarını incelemek,

b) Stok kayıt kartlarını açıp, madde ve malzemelerle ilgili stok veya parça numarasını, cinsini veya ismini, dağıtım birimini, birim fiyatını, gelecekle ilgili stokların neler olacağı, tarihini, hesap kotu ve tedarik kaynağı kotunu, ebadını, ölçeğini stok kayıt kartlarına işlemek,

c) Periyodik olarak stok kontrolleri yaparak stok seviyeleri düşen madde ve malzemelerin tespitini yapmak, d) İhtiyaç belgesi düzenleyip, satın alınması için ilgililere bildirerek istenilen miktarda alınıp alınmadığını kontrol etmek,

e) Ambar giriş fişini tanzim ederek ilgililere göndermek,

f) Satın alınana madde ve malzemelerle ilgili bilgileri stok kayıt kartına işlemek,

g) Ünitelerden gelen istek fişlerini inceleyerek isteklerin karşılanıp karşılanmayacağını tespit etmek,

h) Stok seviyesi müsait olduğu takdirde istemlerle ilgili bilgileri stok kartına işleyerek teslim edilmesini sağlayıp bunlarla ilgili periyodik olarak raporlar hazırlamak, i) Kısımdaki diğer işçilerin yaptığı işlerin kontrol edebilir,

j) Emtia ve malzeme stoklarının güvenliği ve muhafazasından sorumlu olabilir, vb. görev ve işlemleri yerine getirir

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