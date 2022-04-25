Butaforcu (Sahne Sanatları) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Butaforcu (Sahne Sanatları) görev tanımı nedir, Butaforcu (Sahne Sanatları) ne iş yapar, Butaforcu (Sahne Sanatları) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Butaforcu (Sahne Sanatları) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Butaforcu (Sahne Sanatları) Tanımı;

__

Butaforcu (Sahne Sanatları) Maaşı Ne Kadar? 2022 Butaforcu (Sahne Sanatları) Maaşları

Butaforcu (Sahne Sanatları) maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Butaforcu (Sahne Sanatları) maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Butaforcu (Sahne Sanatları) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7115.19

Meslek Adı :

Butaforcu (Sahne Sanatları)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

İnşaat Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar (Elektrikçiler Hariç)

Meslek Grubu :

Kaba İnşaat Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Birim Grubu :

Marangozlar Ve Doğramacılar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Tiyatroda sahnelenecek oyunun dekora ait aksesuar malzemelerini gerçeğine uygun bir şekilde sahtesinin (taklidinin) yapımını gerçekleştiren nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Butaforcu (Sahne Sanatları), işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Aksesuarların çizimleri üzerinde ön çalışma yapmak,

b) Oyundaki kullanılış amacına göre yapımı gerçekleştirilecek aksesuarın malzemelerini seçmek,

c) Düşük maliyetle en uygun butafor objeyi yapmak,

d) Gerektiğinde ahşap torna tezgahını kullanarak torna işleri yapmak,

e) Eskizlere göre, her türlü deriden zırh, kütüklük, miğfer, palaska, kemer, vb. imitasyonunu yapmak,

f) Ahşap, demir, galvaniz tel, değişik ölçülerde ip ve halatları işleyerek aksesuar yapmak,

g) Oyun içinde kullanılacak kitap aksesuarları için; ahşap, strafor, pandizat, vb. kullanarak imitasyonunu yapmak,

h) Ahşap veya demir aksamları kullanarak her türlü ateşli, delici ve kesici silahların butaforlarını (imitasyonunu)yapmak,

i) Sahne üstünde sahnelenecek oyunla ilgili ekmek, sucuk, salam, pasta, salata vb. (her türlü yiyeceğin) butaforlarını yapmak,

j) Çiçek düzenlemesi, sarmaşıklar gibi dekor süslemeleri yapmak,

k) Dekor üzerinde bazı aksesuar malzemelerinin pencere, kapı, cam, pleksiglastan dekor süsleri, duvar askılığı, kapı kulp ve tokmakları, küçük boyda raflar vb. butaforlarını yapmak,

l) Karton, aleminyum vb. kullanarak megafon,, bileklik, prangalar, levhalar, ahşap çerçeveler, dekor için resim süslemesi vb yapmak,

m) Ahşap bavullar, keresteden hamur teknesi, su kuyusu, küçük çek çek arabası, tekerli el arabası, pankartalar vb. butaforlarını yapmak,

n) Her türlü ziynet ve süs eşyalarının butaforlarını yapmak,

o) Ahşap malzeme kullanılarak gürz, balyoz, balta, nacak, kazma, her türlü bıçak, kama, taba, kürek, yaba vb. butaforlarını yapmak,

p) Televizyon, radyo, pikap, gramafon, telefon, telsiz, mikrofon, cep telefonu, bilgisayar vb. butaforlarını yapmak,

q) Davul kasnakları ve derileri, darbuka, bateri, trampet gibi çalgı

Güncel Meslek : EVET

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?