Büz İmal İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Büz İmal İşçisi görev tanımı nedir, Büz İmal İşçisi ne iş yapar, Büz İmal İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Büz İmal İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Büz İmal İşçisi Tanımı;

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Büz İmal İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Büz İmal İşçisi Maaşları

Büz İmal İşçisi maaşı ortalama aylık 6450 _TL’dir. En düşük Büz İmal İşçisi maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7400 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Büz İmal İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8114.16

Meslek Adı :

Büz İmal İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Madencilik Ve Mineral İşleme Tesisi Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Çimento, Taş Ve Diğer Mineral Ürünler İle İlgili Makine Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Atık su tahliyesinde alt yapı malzemesi olarak kullanılan ve muhtelif tür ve ebatlardaki büzlerin (beton boru) imalatını yapan kişidir

Görev ve İşlem Basamakları :

Büz İmal İşçisi, işletmesinin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Makinenin hareketli bölgelerini günlük olarak yağlamak,

b) Makineyi çalıştırarak normal çalışıp çalışmadığını kontrol etmek ve işlem yapacak konuma getirmek,

c) Beton santralinden harcı harç deposuna almak.

d) Büzün yapımında kullanılan iç ve dış kalıpları ayarlamak,

e) Muf (büz ağzı) yapılması için metal çemberin yerleştirmek,

f) İç ve dış kalıpları kontrol etmek, büz harcını almaya hazır hale getirmek,

g) Harcı kalıp içersine boşaltmak,

h) Kalıba dökülen harcı vibrasyon yaptırarak kalıp içersinde sıkıştırmak,

i) Büzün uç kısmını gerektiğnde dışarıdan sıvama yardımıyla hafif inceltmek,

j) Büz kalıplarını otomatik olarak kumanda ile ayırmak,

k) Nemli büzlerin kurutulması için ilgili alanlara alınmasını sağlamak,

l) İş bitiminde harç teknesini temizlemek. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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