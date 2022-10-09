Buz İmal Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Buz İmal Makinesi Operatörü görev tanımı nedir, Buz İmal Makinesi Operatörü ne iş yapar, Buz İmal Makinesi Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Buz İmal Makinesi Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Buz İmal Makinesi Operatörü Tanımı;

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Buz İmal Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Buz İmal Makinesi Operatörü Maaşları

Buz İmal Makinesi Operatörü maaşı ortalama aylık 6350 _TL’dir. En düşük Buz İmal Makinesi Operatörü maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7200 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Buz İmal Makinesi Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8160.10

Meslek Adı :

Buz İmal Makinesi Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Gıda Ve İlgili Ürünlerin Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Gıda Ve İlgili Ürünlerin Makine Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Buz kalıpları yapan teçhizatı çalıştıran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Buz İmal Makinesi Operatörü işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Amonyak kondenserini ve kompresörü ayarlamak sureti ile buzlama tankı içinde gerekli ısıyı elde etmek,

b) Isı ve basınç göstergelerini gözlemek,

c) Tank içindeki tuzlu su eriyiğinin yoğunluğunu hidrometre ile kontrol ederek gerekli ayarları yapmak,

d) Kapları suyla doldurmak ve vinç veya palangalar yardımı ile tuzlu su eriyiği içine yerleştirmek,

e) Donma safhasının bitiminde kapları tanktan çıkarmak, kapları buz çözme tankına koymak ve ters yüz ederek buzları çıkarmak,

f) Buz kalıplarını kırıp parçalayan bir makineyi çalıştırmak,

g) Müşterilere buz kalıpları satmak. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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