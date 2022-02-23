Caka Saç Kıvırma Tezgahı İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Caka Saç Kıvırma Tezgahı İşçisi maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Caka Saç Kıvırma Tezgahı İşçisi pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Caka Saç Kıvırma Tezgahı İşçisi nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Caka Saç Kıvırma Tezgahı İşçisi olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Caka Saç Kıvırma Tezgahı İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Caka Saç Kıvırma Tezgahı İşçisi Maaşları

Caka Saç Kıvırma Tezgahı İşçisi maaşı ortalama olarak aylık 6326,5_TL'dir. En düşük Caka Saç Kıvırma Tezgahı İşçisi maaşı 4253_TL, En yüksek ise 8400_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Caka Saç Kıvırma Tezgahı İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7223.10

Meslek Adı :

Caka Saç Kıvırma Tezgahı İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu :

Demirciler, Alet Yapımcıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Metal İşleme Takım Tezgahı Kurucuları Ve Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Metal levhaları istenilen açılarda düz veya kavisli olarak kıvırarak şekillendiren bir caka saç kıvırma tezgahını çalıştıran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Caka Saç Kıvırma Tezgahı İşçisi işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Verilen iş programlarını ve teknik resimleri incelemek,

b) Levhanın yapılacak kıvırma çeşidine ve kıvrılacak levhanın kalınlığına göre tezgah üzerinde takılı bulunan bıçakları değiştirmek, ve ayarlamak yada takılı bulunan bıçakları değiştirmeden ayarlamak,

c) İlgili kolu çekerek gönye üzerindeki açı derecesini istenilen dereceye getirmek,

d) Otomatik kolları düzenlemek,

e) Makineyi çalıştırmak, volanı çevirerek üst bıçağı yukarıya kaldırmak,

f) Kıvrılacak levhayı bıçaklar arasına yerleştirmek,

g) Volanı çevirmek suretiyle üst bıçağı levha üzerine indirmek,

h) Alt bıçağın kollarını yukarıya kaldırarak bıçaklar arasındaki levhanın istenilen açı derecesinde kıvrılmasını sağlamak,

i) Kıvrılan levhayı bıçaklar arasından çıkartmak ve ölçme aletleri veya mastarlar kullanarak kıvrılma derecesini kontrol etmek,

j) İş bitiminde tezgahın bakım ve temizliğini yapmak,

k) Kıvrılan levhaların cinsine ve kullanılan tezgahın tipine göre ihtisası bulunabilir ve o suretle ayırt edilebilir, vb. görev ve işlemleri yerine getirir

Güncel Meslek : EVET

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