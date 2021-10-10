Cam Balkon Sistemleri Montajcısı Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Cam Balkon Sistemleri Montajcısı görev tanımı nedir, Cam Balkon Sistemleri Montajcısı ne iş yapar, Cam Balkon Sistemleri Montajcısı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Cam Balkon Sistemleri Montajcısı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Cam Balkon Sistemleri Montajcısı Tanımı;

Balkon ve ara bölmelerde kullanılan cam ve temperli cam ile alüminyum profilden yapılan katlanabilir ve sabit olarak yapılan cam balkon sistemlerin montaj işlemlerini yapan kişidir.

Cam Balkon Sistemleri Montajcısı Maaşı Ne Kadar? 2021 Cam Balkon Sistemleri Montajcısı Maaşları

Cam Balkon Sistemleri Montajcısı maaşı ortalama aylık 3.280- TL’dir. En düşük Cam Balkon Sistemleri Montajcısı maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 4.760 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Cam Balkon Sistemleri Montajcısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Cam Balkon Sistemleri Montajcısı Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Cam Balkon Sistemleri Montajcısı Ne İş Yapar?

Cam Balkon Sistemleri Montajcısı, işletmesinin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Müşteriye cam balkon sistemleri hakkında ve kullanılacak malzeme hakkında bilgi vermek,

b) Uygulama yapılacak yerin ölçüsünü almak,

c) Uygulanacak sistem modellerini müşteri beğenisine göre belirlemek,

d) Alüminyum profil doğramayı alınan ölçülere göre kesmek,

e) Rayları ve cam yerleştirilecek kanat profillerini kesmek,

f) Kanat profilleri çerçeve şeklinde monte edildiğinde içine yerleştirilecek camın net ölçülerini belirlemek,

g) Cam temperleme işlemi için ölçülere göre cam siparişi vermek,

h) Alüminyum profil ve kanatlar, tekerlekler, raylar ve kanatların katlanmasını sağlayan aparatları monte etmek,

i) Temperlenmiş camı kanatlara yerleştirmek,

j) Cam ile kanat çerçevelerinin birleştiği yerleri şeffaf silikonla yapıştırmak,

k) İş yerinde montaj işlemleri tamamlanan katlanır balkon veya sabit ara bölme sistemlerini zarar vermeden, monte edilecek bine veya işyerine taşımak,

l) Katlanır cam balkon veya ara bölmeyi yerine monte ettikten sonra müşteriye teslim etmek,

m) Çalışma alanının temizlik ve düzenini sağlamak,

n) Kullanılan alet ve ekipmanların bakım ve temizliğini yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Cam Balkon Sistemleri Montajcısı Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu :

Metal Levha Ve Metal İnşaat Malzemesi Çalışanları, Kalıpçılar Ve Kaynakçılar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Metal İnşaat Malzemesi Hazırlayıcıları Ve Kurucuları

Cam Balkon Sistemleri Montajcısı Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Cam Balkon Sistemleri Montajcısı mesleğinin meslek kodu 7214.18 olarak belirlenmiştir



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