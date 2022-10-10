Cam Boru Ve Tüp Kesici (Alevle) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Cam Boru Ve Tüp Kesici (Alevle) görev tanımı nedir, Cam Boru Ve Tüp Kesici (Alevle) ne iş yapar, Cam Boru Ve Tüp Kesici (Alevle) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Cam Boru Ve Tüp Kesici (Alevle) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Cam Boru Ve Tüp Kesici (Alevle) Tanımı;

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Cam Boru Ve Tüp Kesici (Alevle) Maaşı Ne Kadar? 2022 Cam Boru Ve Tüp Kesici (Alevle) Maaşları

Cam Boru Ve Tüp Kesici (Alevle) maaşı ortalama aylık 6500 _TL’dir. En düşük Cam Boru Ve Tüp Kesici (Alevle) maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7500 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Cam Boru Ve Tüp Kesici (Alevle) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8181.02

Meslek Adı :

Cam Boru Ve Tüp Kesici (Alevle)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Diğer Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Cam Ve Seramik Tesis Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Cam boru ve tüpleri verilen ölçülerde alevle kesen bir makineyi çalıştıran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Cam Boru ve Tüp Kesici (Alevle) İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Makinenin gaz ve oksijen beklerini ateşleyip alev ayarlarını yapmak,

b) Makineyi çalıştırıp kesilecek cam boru ve tüpleri bant üzerine yerleştirir ve otomatik kesilme işlemine nezaret etmek,

c) Sürekli olarak makineye cam boru ve tüp ikmali yapmak, d) Makinenin bakım ve temizliğini yapabilir, vb. görev ve işlemleri yerine getirir

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