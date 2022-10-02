Cam Eşya Kesicisi (Elle) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Cam Eşya Kesicisi (Elle) görev tanımı nedir, Cam Eşya Kesicisi (Elle) ne iş yapar, Cam Eşya Kesicisi (Elle) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Cam Eşya Kesicisi (Elle) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Cam Eşya Kesicisi (Elle) Tanımı;

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Cam Eşya Kesicisi (Elle) Maaşı Ne Kadar? 2022 Cam Eşya Kesicisi (Elle) Maaşları

Cam Eşya Kesicisi (Elle) maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Cam Eşya Kesicisi (Elle) maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Cam Eşya Kesicisi (Elle) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7315.02

Meslek Adı :

Cam Eşya Kesicisi (Elle)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

El Sanatları Ve Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

El Sanatları Çalışanları

Meslek Birim Grubu :

Cam Eşya Yapımcıları, Kesicileri, Taşlayıcıları Ve Cilalayıcıları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Sürahi, kavanoz, damacana ve benzeri yarı mamul cam eşyanın ağız kısımlarını makasla kesen kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Cam Eşya Kesici (Elle) İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İlgili kısımdan ağız kısımları kızartılarak gelen cam eşyayı kapsol yardımıyla tutarak makasla kesmek,

b) Kesilen eşyanın ağız kısmını bir süre kızartma ocağında çevirerek ısıtmak,

c) Yaylı maşayı eşyanın içine sokup çevirmek suretiyle ağzını açmak,

d) Ufak saplı kürek üzerinde eşyayı döndürerek ağzına oval şekli vermek,

e) Maşayla ağzın rötuşunu yapıp eşyayı kapsolle beraber ilgili işçiye vermek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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