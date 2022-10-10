Cam Eşya Taşlama Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Cam Eşya Taşlama Makinesi Operatörü görev tanımı nedir, Cam Eşya Taşlama Makinesi Operatörü ne iş yapar, Cam Eşya Taşlama Makinesi Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Cam Eşya Taşlama Makinesi Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Cam Eşya Taşlama Makinesi Operatörü Tanımı;

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Cam Eşya Taşlama Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Cam Eşya Taşlama Makinesi Operatörü Maaşları

Cam Eşya Taşlama Makinesi Operatörü maaşı ortalama aylık 6600 _TL’dir. En düşük Cam Eşya Taşlama Makinesi Operatörü maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7700 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Cam Eşya Taşlama Makinesi Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8181.05

Meslek Adı :

Cam Eşya Taşlama Makinesi Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Diğer Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Cam Ve Seramik Tesis Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

İmal edilen cam eşyaların ve levhaların çapaklarını alan ve pürüzlerini düzelten otomatik bir taşlama makinesini çalıştıran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Cam Eşya Taşlama Makinesi Operatörü İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Taşlanacak cam eşyanın tipine ve ebadına göre kalıpları seçmek,

b) Makineyi takan ve gerekli ayarları yapmak,

c) Makineyi çalıştırmak,

d) Kalıpları açıp cam eşyayı yerleştirmek,

e) Kalıbı taşa temas ettirerek cam eşyanın otomatik olarak taşlanmasını sağlamak,

f) Cam eşyayı ve levhayı dönmekte olan bir diske tutarak çapakları alabilir. Makinenin bakım ve temizliğini yapabilir, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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