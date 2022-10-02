Cam Kenarı Perdahlayıcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Cam Kenarı Perdahlayıcısı görev tanımı nedir, Cam Kenarı Perdahlayıcısı ne iş yapar, Cam Kenarı Perdahlayıcısı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Cam Kenarı Perdahlayıcısı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Cam Kenarı Perdahlayıcısı Tanımı;

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Cam Kenarı Perdahlayıcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 Cam Kenarı Perdahlayıcısı Maaşları

Cam Kenarı Perdahlayıcısı maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Cam Kenarı Perdahlayıcısı maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Cam Kenarı Perdahlayıcısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7315.03

Meslek Adı :

Cam Kenarı Perdahlayıcısı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

El Sanatları Ve Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

El Sanatları Çalışanları

Meslek Birim Grubu :

Cam Eşya Yapımcıları, Kesicileri, Taşlayıcıları Ve Cilalayıcıları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Cam kenarlarını perdahlar ve pahını alan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Cam Kenarı Perdahlayıcısı İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Aşındırıcı karışımın ve suyun metal diskin üstüne akışını yada perdahlama kasnağının yada kayışlı taşlayıcının üzerine suyun akışını ayarlamak,

b) Perdahlanması ve pahını alması için camı dönen perdahlama aletine kenarlarından bastırarak döndürmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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