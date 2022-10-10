Cam Levha Parlatıcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Cam Levha Parlatıcısı görev tanımı nedir, Cam Levha Parlatıcısı ne iş yapar, Cam Levha Parlatıcısı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Cam Levha Parlatıcısı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Cam Levha Parlatıcısı Tanımı;

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Cam Levha Parlatıcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 Cam Levha Parlatıcısı Maaşları

Cam Levha Parlatıcısı maaşı ortalama aylık 6700 _TL’dir. En düşük Cam Levha Parlatıcısı maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7900 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Cam Levha Parlatıcısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8181.08

Meslek Adı :

Cam Levha Parlatıcısı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Diğer Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Cam Ve Seramik Tesis Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Cam levhaların yüzeyini parlatan ve düzelten bir makineyi çalıştıran kişidir

Görev ve İşlem Basamakları :

Cam Levha Parlatıcısı İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Cam levhayı makinenin yatağına yerleştirmek,

b) Parlatma kafalarını istenilen kalınlığa göre ayarlamak,

c) Makineyi çalıştırıp parlatıcı kafalara aşındırıcı malzemenin akış miktarını ayarlamak,

d) Cam levhanın yüzeylerini karşılıklı parlatan bir makineyi çalıştırabilir, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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