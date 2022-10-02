Cam Mamul İmalatçısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Cam Mamul İmalatçısı görev tanımı nedir, Cam Mamul İmalatçısı ne iş yapar, Cam Mamul İmalatçısı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Cam Mamul İmalatçısı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Cam Mamul İmalatçısı Tanımı;

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Cam Mamul İmalatçısı Maaşı Ne Kadar? 2022 Cam Mamul İmalatçısı Maaşları

Cam Mamul İmalatçısı maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Cam Mamul İmalatçısı maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Cam Mamul İmalatçısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7315.21

Meslek Adı :

Cam Mamul İmalatçısı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

El Sanatları Ve Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

El Sanatları Çalışanları

Meslek Birim Grubu :

Cam Eşya Yapımcıları, Kesicileri, Taşlayıcıları Ve Cilalayıcıları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Önceden tasarlanmış cam mamulün modeline göre belirlenmiş üretim tekniği doğrultusunda, ergimiş haldeki sıcak cam hamuruna bir takım aletler ve makineler yardımıyla elde şekil vererek değişik formlarda cam eşya üreten kişidir

Görev ve İşlem Basamakları :

Cam Mamul İmalatçısı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Cam hammaddelerinin, istenilen ölçüde karışımını yapmak ve cam eritme fırınlarına alarak eritmek

b) Cam üfleme borusunun ucuna, şekillendirilecek eşyaya yetecek kadar cam fırınından aldığı bir top cam madenini üfleyerek, çekerek veya direk otomatik veya otomatik olmayan araçlar yardımıyla şekil vermek, c)

Modele göre hazırlanmış metal cam kalıplarına veya diğer otomatik kalıp tezgahlarına camı yerleştirmek ve bir müddet beklemek,

d) Kalıpları fırına vermek ve cam kalıbın şeklini alıncaya kadar beklemek,

e) Kalıplardan çıkardığı cam mamulü, soğutma fırınlarına koymak,

f) Soğuması gerçekleşen cam mamulü zımparalamak,

g) Otomatik taşlama makinesinde pürüzlü yüzeylerin düzeltilmesini sağlamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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