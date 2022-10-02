Cam Mamul İşlemecisi (Finisaj) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Cam Mamul İşlemecisi (Finisaj) görev tanımı nedir, Cam Mamul İşlemecisi (Finisaj) ne iş yapar, Cam Mamul İşlemecisi (Finisaj) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Cam Mamul İşlemecisi (Finisaj) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Cam Mamul İşlemecisi (Finisaj) Tanımı;

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Cam Mamul İşlemecisi (Finisaj) Maaşı Ne Kadar? 2022 Cam Mamul İşlemecisi (Finisaj) Maaşları

Cam Mamul İşlemecisi (Finisaj) maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Cam Mamul İşlemecisi (Finisaj) maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Cam Mamul İşlemecisi (Finisaj) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7315.22

Meslek Adı :

Cam Mamul İşlemecisi (Finisaj)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

El Sanatları Ve Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

El Sanatları Çalışanları

Meslek Birim Grubu :

Cam Eşya Yapımcıları, Kesicileri, Taşlayıcıları Ve Cilalayıcıları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Çeşitli ebatlarda ve şekillerde üretilmiş cam mamul üzerine çeşitli teknikleri kullanarak, gerekli kesme, düzeltme, şekil verme ve dekoratif süsleme işlerini yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Cam Mamul İşlemecisi (Finisaj), işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Plakalar halinde gelen camı istenilen ebatlarda elmasla kesmek,

b) Cama çeşitli miktarlarda delik açılması gerekiyorsa makine ile delik açmak,

c) Cam kenarının inceltilmesini sağlamak,

d) Çeşitli şekillerde ve kalınlıklarda kanal desenleri yapmak amacıyla camı istenilen ölçülerde işaretlemek,

e) Camda otomatik makineler yardımıyla kanal açmak,

f) Camın dış yüzeyine çeşitli ölçülerde kıvrım vermek için kalıplara yerleştirerek fırınlamak,

g) Camın kenarlarına yuvarlaklık veya ovallik vermek,

h) Daha sonra camı temizlemek, parlatmak ve pürüzlerini almak,

i) Cama kumlu desen verilmesi için tazyikli kum püskürtme tabancasıyla istenilen renkte cama zımpara kumu püskürterek desen oluşturmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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