Cam Pres Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Cam Pres Makinesi Operatörü görev tanımı nedir, Cam Pres Makinesi Operatörü ne iş yapar, Cam Pres Makinesi Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Cam Pres Makinesi Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Cam Pres Makinesi Operatörü Tanımı;

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Cam Pres Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Cam Pres Makinesi Operatörü Maaşları

Cam Pres Makinesi Operatörü maaşı ortalama aylık 6750 _TL’dir. En düşük Cam Pres Makinesi Operatörü maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 8000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Cam Pres Makinesi Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8181.09

Meslek Adı :

Cam Pres Makinesi Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Diğer Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Cam Ve Seramik Tesis Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Erimiş cama presleyerek çeşitli şekiller veren bir makineyi çalıştıran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Cam Pres Makinesi Operatörü İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Yardımcısı tarafından tutulan demir bir pota içindeki erimiş camdan bir miktar alıp makinenin kalıbına koymak,

b) Kalıbın etrafına madeni bir halkça geçirmek,

c) Kalıbı plonjör altına kaydırmak,

d) Plonjörü erimiş cam içine daldıran kolu işletir ve kalıbı aşağıdan yukarı doğru ve aynı zamanda yanlarından olmak üzere ve tamamen doluncaya kadar sıkmak,

e) Cam sertleşince plonjörü çeker ve kalıbı açarak cam eşyayı çıkarmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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