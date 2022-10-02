Cam Presçi (Elle) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Cam Presçi (Elle) görev tanımı nedir, Cam Presçi (Elle) ne iş yapar, Cam Presçi (Elle) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Cam Presçi (Elle) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Cam Presçi (Elle) Tanımı;

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Cam Presçi (Elle) Maaşı Ne Kadar? 2022 Cam Presçi (Elle) Maaşları

Cam Presçi (Elle) maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Cam Presçi (Elle) maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Cam Presçi (Elle) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7315.05

Meslek Adı :

Cam Presçi (Elle)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

El Sanatları Ve Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

El Sanatları Çalışanları

Meslek Birim Grubu :

Cam Eşya Yapımcıları, Kesicileri, Taşlayıcıları Ve Cilalayıcıları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

El takımları kullanarak erimiş camı presleyen ve buna belirli şekiller veren kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Cam Presci (Elle) İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Yardımcısının tuttuğu demir çubuğun ucundan gerektiği kadar erimiş camı kesip kalıbın içine yerleştirmek,

b) Erimiş camı kalıp içine iyice oturması için baskı tablasını elle kalıp içindeki cama basmak,

c) Cam, kalıba tamamen yerleşince baskı tablasını kaldırıp kalıbı açmak ve cam eşyayı kalıptan çıkarmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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