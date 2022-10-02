Cam Şekillendirmeci Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Cam Şekillendirmeci görev tanımı nedir, Cam Şekillendirmeci ne iş yapar, Cam Şekillendirmeci olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Cam Şekillendirmeci mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Cam Şekillendirmeci Tanımı;

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Cam Şekillendirmeci Maaşı Ne Kadar? 2022 Cam Şekillendirmeci Maaşları

Cam Şekillendirmeci maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Cam Şekillendirmeci maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Cam Şekillendirmeci iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7315.30

Meslek Adı :

Cam Şekillendirmeci

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Yaşam Bilimleri Teknisyenleri Ve İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Birim Grubu :

Cam Eşya Yapımcıları, Kesicileri, Taşlayıcıları Ve Cilalayıcıları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Önlisans

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Basit cam form tasarımları yaparak harman hazırlayıp, basit cam şekillendirme, üfleme, artistik şekillendirme, füzyon cam şekillendirme, yarı otomatik makinalarla ve fabrikasyon şekillendirme yapan nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Cam Şekillendirmeci; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Günlük iş planı ve iş organizasyonu yapmak,

b) Basit cam form tasarımı yapmak,

c) Harman hazırlamak,

d) Cam şekillendirme yapmak,

e) Artistik şekillendirme yapmak,

f) Yarı otomatik şekillendirme yapmak,

g) Fabrikasyon şekillendirme yapmak,

h) Kullandığı araç ve gereçlerin temizliğini yapmak,

i) Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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