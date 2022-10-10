Cam Tavcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Cam Tavcısı görev tanımı nedir, Cam Tavcısı ne iş yapar, Cam Tavcısı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Cam Tavcısı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Cam Tavcısı Tanımı;

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Cam Tavcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 Cam Tavcısı Maaşları

Cam Tavcısı maaşı ortalama aylık 6000 _TL’dir. En düşük Cam Tavcısı maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6500 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Cam Tavcısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8181.10

Meslek Adı :

Cam Tavcısı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Diğer Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Cam Ve Seramik Tesis Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Cam levhaları şekillendirip germek ve sertleştirmek üzere tavlayan kişidir

Görev ve İşlem Basamakları :

Cam Tavcısı İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Fırını yakar ve belirli bir ısıyı sağlayabilmek için teçhizatı ayarlamak,

b) Camı mandallarla asıp fırına indirmek,

c) Yumuşayan camı fırından çıkarıp ve çabuk soğuması için soğuk hava püskürtücülerinin arasına yerleştirir veya cam kavislenmiş ise soğumadan düzeltme kalıpları arasında presler,

d) Cam tavlayan otomatik makinesi kullanabilir. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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