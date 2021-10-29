Cam Temizleyici Maaşı Ne Kadar? 2021 Cam Temizleyici Maaşları ve İş İlanları

Cam Temizleyici görev tanımı nedir, Cam Temizleyici ne iş yapar, Cam Temizleyici olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Cam Temizleyici mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Cam Temizleyici Tanımı;

Bina pencerelerini temizleyen kişidir.

Cam Temizleyici Maaşı Ne Kadar? 2021 Cam Temizleyici Maaşları

Cam Temizleyici maaşı ortalama aylık 4.200- TL’dir. En düşük Cam Temizleyici maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 5.300 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Cam Temizleyici iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Cam Temizleyici Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Okur Yazar

Cam Temizleyici Ne İş Yapar?

Cam Temizleyicisi, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Pencereyi su, temizlik tozu veya temizleme suyu ile fırça, sünger veya bez kullanarak yıkamak,

b) Pencereyi lastikli cam silicisi, bez veya güderi ile kurulamak,

c) Vitrin camlarını, aynaları ve abajurları temizleyebilir,

d) Binaları üst katlarında cam silmek ve emniyet kemeri takabilir, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Cam Temizleyici Meslek Ana Grubu :

Nitelik Gerektirmeyen Meslekler

Meslek Alt Ana Grubu :

Temizlikçiler Ve Yardımcılar

Meslek Grubu :

Taşıt Ve Pencere Temizleme İle Çamaşır Yıkama Ve Diğer Elle Yapılan Temizlik İşlerinde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Pencere Temizleyicileri

Cam Temizleyici Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Cam Temizleyici mesleğinin meslek kodu 9123.01 olarak belirlenmiştir



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