Çamaşırhane Görevlisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Çamaşırhane Görevlisi görev tanımı nedir, Çamaşırhane Görevlisi ne iş yapar, Çamaşırhane Görevlisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Çamaşırhane Görevlisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Çamaşırhane Görevlisi Tanımı;

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Çamaşırhane Görevlisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Çamaşırhane Görevlisi Maaşları

Çamaşırhane Görevlisi maaşı ortalama aylık 6750 _TL’dir. En düşük Çamaşırhane Görevlisi maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 8000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Çamaşırhane Görevlisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8157.01

Meslek Adı :

Çamaşırhane Görevlisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Tekstil, Kürk Ve Deri Ürünleri Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Çamaşırhane Ve Kuru Temizleme Makineleri Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

İş sağlığı ve güvenliği ile çevreye ilişkin önlemlerialarak; mesleği ile ilgili iş organizasyonu, çamaşırları gruplandırma, yıkama, ütüleme, depolama yapan ve mesleki gelişimine ilişkin faaliyetleri yürüten, hijyen ve sanitasyon kuralları ile birlikte işletme standartlarına uygun işlem yapma bilgi ve becerisine sahip kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Çamaşırhane Görevlisi; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

n) Kişisel hazırlık yapmak,

o) Çamaşırları renk ve kumaş özelliklerine göre ayırmak,

p) Çamaşırları yıkama makinasına yerleştirmek,yıkama programını seçerek yıkamak,

q) Kurutma makinesinde uygun programda, çamaşırları kurutmak,

r) Yıkanıp, kurutulan çamaşırların sayısını, temizliğini, sağlamlığını kontrol etmek,

s) Ütülenecek çamaşırları ütülemek veya ütücüye göndermek ,

t) Giysileri askılara asmak,

u) Çamaşırların dağıtımını yapmak,

v) Makinelerin temizlik ve bakımını yapmak,

w) Çalışma alanının temizliğini yapmak,vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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