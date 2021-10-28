Çanta Dikim Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Çanta Dikim Elemanı görev tanımı nedir, Çanta Dikim Elemanı ne iş yapar, Çanta Dikim Elemanı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Çanta Dikim Elemanı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Çanta Dikim Elemanı Tanımı;

Çantanın kesim ve dikim öncesi işlemlerini hazırlayarak, dikimini yapabilme bilgi ve becerisine sahip kişidir.

Çanta Dikim Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2021 Çanta Dikim Elemanı Maaşları

Çanta Dikim Elemanı maaşı ortalama aylık 4.700- TL’dir. En düşük Çanta Dikim Elemanı maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 6.750 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Çanta Dikim Elemanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Çanta Dikim Elemanı Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Çanta Dikim Elemanı Ne İş Yapar?

Çanta Dikim Elemanı; İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Düz dikiş dikmek,

b) Overlok dikişi yapmak,

c) Ütüleme yapmak,

d) Kesim yapmak,

e) Giyside süsleme yapmak,

f) Çanta hazırlamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Çanta Dikim Elemanı Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Tekstil Ve Giyim Eşyası İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Dikişçiler, Nakışçılar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Çanta Dikim Elemanı Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Çanta Dikim Elemanı mesleğinin meslek kodu 7533.63 olarak belirlenmiştir



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