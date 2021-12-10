Çanta İmalatçısı ve Saraciyeci Maaşı Ne Kadar? Maaşları ve Saraciyeci İş İlanları

Çanta İmalatçısı ve Saraciyeci görev tanımı nedir, Çanta İmalatçısı ve Saraciyeci ne iş yapar, Çanta İmalatçısı ve Saraciyeci olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Çanta İmalatçısı ve Saraciyeci mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Çanta İmalatçısı ve Saraciyeci Tanımı;

Kendi başına ve belirli bir süre içerisinde, deri, yapay deri, tekstil vb. malzemelerden çanta ve diğer saraciye ürünleri üretme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Çanta İmalatçısı ve Saraciyeci Maaşı Ne Kadar? 2021 Çanta İmalatçısı ve Saraciyeci Maaşları

Çanta İmalatçısı ve Saraciyeci maaşı ortalama aylık 4.750 - TL’dir. En düşük Çanta İmalatçısı ve Saraciyeci maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 7.500- TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Çanta İmalatçısı ve Saraciyeci iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Çanta İmalatçısı ve Saraciyeci Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Çanta İmalatçısı ve Saraciyeci Ne İş Yapar?

Çanta İmalatçısı ve Saraciyeci; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) Model (ıstampa) hazırlamak,

b) Modele uygun malzeme ve aksesuar seçmek,

c) Deri kesimi yapmak,

d) Astar kesimi yapmak,

e) İç malzeme kesimi yapmak,

f) Gövdeyi hazırlamak,

g) Körüğü hazırlamak,

h) Tamamlayıcı parçaları hazırlamak,

i) Parçaları monte etmek,

j) Boya rötuşu yapmak,

k) Ürünü ütülemek, paketlemek,

l) Cüzdan, kemer, anahtarlık, seyahat grubu vb. ürünlerin imalatını yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Çanta İmalatçısı ve Saraciyeci Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Tekstil, Kürk Ve Deri Ürünleri Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Ayakkabı, Çanta, Kemer Vb. Yapımı İle İlgili Makine Operatörleri

Çanta İmalatçısı ve Saraciyeci Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Çanta İmalatçısı ve Saraciyeci mesleğinin meslek kodu 8156.03 olarak belirlenmiştir

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