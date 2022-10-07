Çanta Tamircisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Çanta Tamircisi görev tanımı nedir, Çanta Tamircisi ne iş yapar, Çanta Tamircisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Çanta Tamircisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Çanta Tamircisi Tanımı;

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Çanta Tamircisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Çanta Tamircisi Maaşları

Çanta Tamircisi maaşı ortalama aylık 6050 _TL’dir. En düşük Çanta Tamircisi maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6600 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Çanta Tamircisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7536.27

Meslek Adı :

Çanta Tamircisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Tekstil, Kürk Ve Deri Ürünleri Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Ayakkabı Yapımcıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Eskimiş veya bozulmuş olan çanta ve bavulların tamir ve bakımını yapan nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Çanta Tamircisi, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Çanta, bavul vb. arızalarını tespit etmek,

b) Müşteriye yapılacak tamirat konusunda bilgi vermek,

c) Eskimiş döşemeleri yenilemek,

d) Kilitleri bozulmuş ürünleri tamir etmek / yenilemek,

e) Şifresi kitlenmiş veya bozulmuş olanları tamir etmek,

f) Tekerlekleri arızalanmış ürünleri tamir etmek/yenilemek,

g) Fermuarları arızalanmış ürünleri tamir etmek/yenilemek,

h) Sap kısmı kopan, eskiyen çanta, bavulların saplarını yenilemek,

i) Boyanması gereken ürünleri boyamak,

j) Tamir olması mümkün olmayan ürünleri hurda olarak almak,

k) Müşterinin istediği modele uygun çanta imal etmek,

l) Eksilen biten malzemeleri tedarik etmek,

m) Çalışma alanının ve kullandığı araç gereçlerin temizliğini yapmak,

n) Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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