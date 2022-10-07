Çanta Tamircisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Çanta Tamircisi maaşı ne kadar diye merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Bu içerikte Çanta Tamircisi iş tanımı, aylık ortalama maaşları, Çanta Tamircisi iş ilanlarına kolayca ulaşabilirsiniz.

YAYINLAMA
Google News
Çanta Tamircisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Çanta Tamircisi görev tanımı nedir, Çanta Tamircisi ne iş yapar, Çanta Tamircisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Çanta Tamircisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Çanta Tamircisi Tanımı;

__

Çanta Tamircisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Çanta Tamircisi Maaşları

Çanta Tamircisi maaşı ortalama aylık 6050 _TL’dir. En düşük Çanta Tamircisi maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6600 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Çanta Tamircisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

İşkur Çanta Tamircisi İş İlanları İçin Tıklayın

kac-para.jpg

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7536.27

Meslek Adı :

Çanta Tamircisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Tekstil, Kürk Ve Deri Ürünleri Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Ayakkabı Yapımcıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Eskimiş veya bozulmuş olan çanta ve bavulların tamir ve bakımını yapan nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Çanta Tamircisi, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Çanta, bavul vb. arızalarını tespit etmek,

b) Müşteriye yapılacak tamirat konusunda bilgi vermek,

c) Eskimiş döşemeleri yenilemek,

d) Kilitleri bozulmuş ürünleri tamir etmek / yenilemek,

e) Şifresi kitlenmiş veya bozulmuş olanları tamir etmek,

f) Tekerlekleri arızalanmış ürünleri tamir etmek/yenilemek,

g) Fermuarları arızalanmış ürünleri tamir etmek/yenilemek,

h) Sap kısmı kopan, eskiyen çanta, bavulların saplarını yenilemek,

i) Boyanması gereken ürünleri boyamak,

j) Tamir olması mümkün olmayan ürünleri hurda olarak almak,

k) Müşterinin istediği modele uygun çanta imal etmek,

l) Eksilen biten malzemeleri tedarik etmek,

m) Çalışma alanının ve kullandığı araç gereçlerin temizliğini yapmak,

n) Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

YORUM KAT: Yukarıdaki Çanta Tamircisi maaşlarına ek olarak sizlerde Çanta Tamircisi mesleğinde aldığınız maaşları yorum bölümünde bizlere  iletebilirsiniz. Sizlerin iletmiş olduğu bilgilerle haberimiz yeniden düzenlenebilecektir. Ayrıca yaptığınız yorumlar diğer okuyucularımızda bu bilgiden istifade edeceklerdir. Yorum bölümümüzden yorum yapmayı unutmayın.

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?

 

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
2022 Eylül PTT iş ilanı | KPSS şartsız 15 Bin PTT personel alımı olacak!
2022 Eylül PTT iş ilanı | KPSS şartsız 15 Bin PTT personel alımı olacak!
29 Ağustos Çılgın Sayısal Loto sonuçları | 29 Ağustos 2022 Pazartesi Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı
29 Ağustos Çılgın Sayısal Loto sonuçları | 29 Ağustos 2022 Pazartesi Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı
İŞKUR okullarda çalışacak personel şartlarında değişikliğe gitti! Başvuru yapacak adaylar o maddeye dikkat!
İŞKUR okullarda çalışacak personel şartlarında değişikliğe gitti! Başvuru yapacak adaylar o maddeye dikkat!
2022 Ağustos MEB iş ilanı ilkokul mezunu | KPSS şartsız 60 bin üzeri görevli alımı olacak!
2022 Ağustos MEB iş ilanı ilkokul mezunu | KPSS şartsız 60 bin üzeri görevli alımı olacak!
Son Haberler
Harik Ustası Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları
Harik Ustası Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları
Takunya (Nalın) Ustası Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları
Takunya (Nalın) Ustası Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları
Ayakkabı Finisajcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları
Ayakkabı Finisajcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları
Temel Ayakkabı Tasarımcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları
Temel Ayakkabı Tasarımcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları
Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı 2022 | Sağlık Bakanlığı 85 bin atama başvurusu ne zaman, şartları neler ve kadro dağılımı belli oldu mu?
Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı 2022 | Sağlık Bakanlığı 85 bin atama başvurusu ne zaman, şartları neler ve kadro dağılımı belli oldu mu?
15 Temmuz noterler açık mı, çalışıyor mu 2022?
15 Temmuz noterler açık mı, çalışıyor mu 2022?
Bayramda çalışanlar ne kadar alacak? Asgari ücretlinin maaşına...
Bayramda çalışanlar ne kadar alacak? Asgari ücretlinin maaşına...
Çok Okunanlar
2022 KPSS Ön Lisans ne zaman, hangi tarihte olacak? KPSS Ön Lisans sınav giriş yerleri açıklandı mı, nereden öğrenilir?
2022 KPSS Ön Lisans ne zaman, hangi tarihte olacak? KPSS Ön Lisans sınav giriş yerleri açıklandı mı, nereden öğrenilir?
Salih Gözcü duyurdu! İlk kez araba alacaklara ÖTV'siz araç alma imkanı geliyor!
Salih Gözcü duyurdu! İlk kez araba alacaklara ÖTV'siz araç alma imkanı geliyor!
Son dakika | Tayland'da eski polis dehşeti! Kreşe silahlı saldırı düzenledi: 34 kişi öldü
Son dakika | Tayland'da eski polis dehşeti! Kreşe silahlı saldırı düzenledi: 34 kişi öldü
Green Card/Yeşil Kart başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak, başvuru şartları ne? Yeşil Kart başvuruları ücretli mi, nereden, nasıl başvurulur 2022?
Green Card/Yeşil Kart başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak, başvuru şartları ne? Yeşil Kart başvuruları ücretli mi, nereden, nasıl başvurulur 2022?
Bakanlıktan gençlere staj müjdesi! İŞKUR Staj Portalı hayata geçiriliyor!
Bakanlıktan gençlere staj müjdesi! İŞKUR Staj Portalı hayata geçiriliyor!
Temmuz zammı ile polis maaşı ne kadar oldu 2022? En düşük yeni polis maaşı kaç TL oldu?
Temmuz zammı ile polis maaşı ne kadar oldu 2022? En düşük yeni polis maaşı kaç TL oldu?
Bekçilik yazılı sınavı ne zaman 2022 ? Bekçi alımı sınav tarihi ve başvuru şartları, maaşları 2022
Bekçilik yazılı sınavı ne zaman 2022 ? Bekçi alımı sınav tarihi ve başvuru şartları, maaşları 2022
Yorumlananlar
Bugün kimin maçı var 6 Ekim 2022 Perşembe ? Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Bugün kimin maçı var 6 Ekim 2022 Perşembe ? Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Eski günler çabuk unutuldu! Abdullah Gül, Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü teklifine destek çıktı: "Kemal beyi tebrik etmek gerekir"
Eski günler çabuk unutuldu! Abdullah Gül, Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü teklifine destek çıktı: "Kemal beyi tebrik etmek gerekir"
Kur’an-ı Kerim'i yırtıp yakmışlardı! Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan sert tepki: İki sapkının yaptığı saldırıyı kınıyorum
Kur’an-ı Kerim'i yırtıp yakmışlardı! Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan sert tepki: İki sapkının yaptığı saldırıyı kınıyorum