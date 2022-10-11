Çapacı (Bitkisel Üretim Ve Hayvan Yetiştiriciliği) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Çapacı (Bitkisel Üretim Ve Hayvan Yetiştiriciliği) görev tanımı nedir, Çapacı (Bitkisel Üretim Ve Hayvan Yetiştiriciliği) ne iş yapar, Çapacı (Bitkisel Üretim Ve Hayvan Yetiştiriciliği) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Çapacı (Bitkisel Üretim Ve Hayvan Yetiştiriciliği) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Çapacı (Bitkisel Üretim Ve Hayvan Yetiştiriciliği) Tanımı;

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Çapacı (Bitkisel Üretim Ve Hayvan Yetiştiriciliği) Maaşı Ne Kadar? 2022 Çapacı (Bitkisel Üretim Ve Hayvan Yetiştiriciliği) Maaşları

Çapacı (Bitkisel Üretim Ve Hayvan Yetiştiriciliği) maaşı ortalama aylık 6500 _TL’dir. En düşük Çapacı (Bitkisel Üretim Ve Hayvan Yetiştiriciliği) maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7500 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Çapacı (Bitkisel Üretim Ve Hayvan Yetiştiriciliği) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

9213.03

Meslek Adı :

Çapacı (Bitkisel Üretim Ve Hayvan Yetiştiriciliği)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Nitelik Gerektirmeyen Meslekler

Meslek Alt Ana Grubu :

Tarım, Ormancılık Ve Balıkçılık Sektörlerinde Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Tarım, Ormancılık Ve Balıkçılık Sektörlerinde Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Karma Çiftçilik (Bitkisel Üretim Ve Çiftlik Hayvanları Yetiştiriciliği) Yapılan Çiftliklerde Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Okur Yazar

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Görev ve İşlem Basamakları :

Çapacı (Bitkisel Üretim Ve Hayvan Yetiştiriciliği);işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

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