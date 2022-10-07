Çarık Ustası Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Çarık Ustası görev tanımı nedir, Çarık Ustası ne iş yapar, Çarık Ustası olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Çarık Ustası mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Çarık Ustası Tanımı;

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Çarık Ustası Maaşı Ne Kadar? 2022 Çarık Ustası Maaşları

Çarık Ustası maaşı ortalama aylık 6650 _TL’dir. En düşük Çarık Ustası maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7800 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Çarık Ustası iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7536.21

Meslek Adı :

Çarık Ustası Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu : Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Tekstil Ve Giyim Eşyası İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Ayakkabı Yapımcıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

İşlenmemiş ham deriyi çeşitli işlemlerden geçirerek ayakkabı haline getiren kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Çarık Ustası;işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İşlenmemiş sığır derisinin dıştaki tüylü kısmını olduğu gibi bırakıp iç kısmını kazıyarak işlenecek hale getirmek,

b) Deriyi sipariş edilen ayak ölçülerine göre keserek hazırlamak,

c) Kestiği deri parçasını kenarlarından biz ve iğne ile delmek ve bu deliklerden sırım geçirip büzmek,

d) Büzülen deri parçasının çarık şeklini almasını sağlamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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