Çay Servis Elemanı (Askıcı) Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Çay Servis Elemanı (Askıcı) görev tanımı nedir, Çay Servis Elemanı (Askıcı) ne iş yapar, Çay Servis Elemanı (Askıcı) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Çay Servis Elemanı (Askıcı) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Çay Servis Elemanı (Askıcı) Tanımı;

Çay ocağında hazırlanan çay, kahve, bitkisel ve meyve aromalı vb. içecekleri, müşterilere servis eden kişidir.

Çay Servis Elemanı (Askıcı) Maaşı Ne Kadar? 2021 Çay Servis Elemanı (Askıcı) Maaşları

Çay Servis Elemanı (Askıcı) maaşı ortalama aylık 3.160 - TL’dir. En düşük Çay Servis Elemanı (Askıcı) maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 3.380 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Çay Servis Elemanı (Askıcı) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Çay Servis Elemanı (Askıcı) Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Okur Yazar

Çay Servis Elemanı (Askıcı) Ne İş Yapar?

Çay Servis Elemanı (Askıcı); işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Müşterilerden telefon, diyafon vb. ile gelen içecek siparişlerini almak,

b) Servis için hazırlanan çay, kahve, çeşitli bitkisel çaylar (ıhlamur, ada çayı vb.) ve çeşitli meyveli aromalar vb. içecekleri ve şekeri askıya yerleştirmek,

c) Müşteri siparişine göre çay, kahve vb. içeceklerin dağıtımını yapmak,

d) Askıya belirli sayıda bardak ve demlenmiş çaydan alarak servise çıkmak,

e) Müşteri isteğine göre çay markalarını ayarlamak ve teslim etmek,

f) Boşalan bardak ve fincanları toplamak,

g) Çay ücretlerini veya çay markalarını almak,

h) Eksilen malzemelerin temin edilmesini sağlamak , vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Çay Servis Elemanı (Askıcı) Meslek Ana Grubu :

Nitelik Gerektirmeyen Meslekler

Meslek Alt Ana Grubu :

Yiyecek Hazırlama Yardımcıları

Meslek Grubu :

Yiyecek Hazırlama Yardımcıları

Meslek Birim Grubu :

Garsonlar

Çay Servis Elemanı (Askıcı) Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Çay Servis Elemanı (Askıcı) mesleğinin meslek kodu 5131.07 olarak belirlenmiştir



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