Çay Toplama İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Çay Toplama İşçisi görev tanımı nedir, Çay Toplama İşçisi ne iş yapar, Çay Toplama İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Çay Toplama İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Çay Toplama İşçisi Tanımı;

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Çay Toplama İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Çay Toplama İşçisi Maaşları

Çay Toplama İşçisi maaşı ortalama aylık 6750 _TL’dir. En düşük Çay Toplama İşçisi maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 8000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Çay Toplama İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

9211.01

Meslek Adı :

Çay Toplama İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Nitelik Gerektirmeyen Meslekler

Meslek Alt Ana Grubu :

Tarım, Ormancılık Ve Balıkçılık Sektörlerinde Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Tarım, Ormancılık Ve Balıkçılık Sektörlerinde Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Bitkisel Üretim Yapan Çiftliklerde Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Yetişen çay yapraklarını işlemek üzere ağaçtan elle toplayan, sepete dolduran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Çay Toplama İşçisi işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Olgunlaşmış sürgünlerin tepe tomurcuğundan başlamak suretiyle istenilen çay yapraklarını sapını işaret ve başparmakları arasına alıp, sürgünü zedelemeden koparmak,

b) Kopardığı çay yapraklarını sepete doldurmak,

c) Çayın budama ve bakım işlerini yapabilir, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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