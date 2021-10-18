Çekmeci (İplik) Maaşı Ne Kadar? 2021 Çekmeci (İplik) Maaşları ve İş İlanları

Çekmeci (İplik) görev tanımı nedir, Çekmeci (İplik) ne iş yapar, Çekmeci (İplik) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Çekmeci (İplik) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Çekmeci (İplik) Tanımı;

Taraktan gelen materyalin tarama ve çekme işlemini gerçekleştiren, istenen gramajda şerit üretimini sağlayan, makinenin düzenli çalışması için gerekli kontrolleri yapan nitelikli kişidir.

Çekmeci (İplik) Maaşı Ne Kadar? 2021 Çekmeci (İplik) Maaşları

Çekmeci (İplik) maaşı ortalama aylık 3.900- TL’dir. En düşük Çekmeci (İplik) maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 5.800 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Çekmeci (İplik) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Çekmeci (İplik) Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?



Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Çekmeci (İplik) Ne İş Yapar?

Çekmeci (İplik), İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Tarak makinesinden gelen kovaları çekme makinesine yerleştirmek,

b) Makinedeki ikaz lambalarını ve bant sayısını takip etmek,

c) Çekim silindirleri üzerindeki elyaf sarıklarını temizlemek, sıkışmaları gidermek,

d) Şerit gramajını kontrol etmek, boşalan kovaları değiştirmek,

e) Makinede gerekli ayarları ve temizliği yapmak,

f) Yerleştirme kova sayısına dikkat etmek vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Çekmeci (İplik) Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Tekstil, Kürk Ve Deri Ürünleri Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Elyaf Hazırlama, Bükme Ve Sarma Makineleri Operatörleri

Çekmeci (İplik) Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Çekmeci (İplik) mesleğinin meslek kodu 8151.37 olarak belirlenmiştir



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