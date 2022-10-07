Çektirmeci-Petrol Ve Doğal Gaz Kuyuları Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Çektirmeci-Petrol Ve Doğal Gaz Kuyuları maaşı ne kadar diye merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Bu içerikte Çektirmeci-Petrol Ve Doğal Gaz Kuyuları iş tanımı, aylık ortalama maaşları, Çektirmeci-Petrol Ve Doğal Gaz Kuyuları iş ilanlarına kolayca ulaşabilirsiniz.

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Çektirmeci-Petrol Ve Doğal Gaz Kuyuları Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Çektirmeci-Petrol Ve Doğal Gaz Kuyuları görev tanımı nedir, Çektirmeci-Petrol Ve Doğal Gaz Kuyuları ne iş yapar, Çektirmeci-Petrol Ve Doğal Gaz Kuyuları olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Çektirmeci-Petrol Ve Doğal Gaz Kuyuları mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Çektirmeci-Petrol Ve Doğal Gaz Kuyuları Tanımı;

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Çektirmeci-Petrol Ve Doğal Gaz Kuyuları Maaşı Ne Kadar? 2022 Çektirmeci-Petrol Ve Doğal Gaz Kuyuları Maaşları

Çektirmeci-Petrol Ve Doğal Gaz Kuyuları maaşı ortalama aylık 6300 _TL’dir. En düşük Çektirmeci-Petrol Ve Doğal Gaz Kuyuları maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7100 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Çektirmeci-Petrol Ve Doğal Gaz Kuyuları iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8113.02

Meslek Adı :

Çektirmeci-Petrol Ve Doğal Gaz Kuyuları

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Madencilik Ve Mineral İşleme Tesisi Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Kuyu Açma Ve Sondaj Makineleri Operatörleri Ve İlgili Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Petrol yada gaz üretilen kuyulardan çubuk, keson ve boruları çıkaran ve bunları onaran yada değiştiren, kuyuları temizleyen ve bunların bakımını yapan kişidir

Görev ve İşlem Basamakları :

Çektirmeci-Petrol Ve Doğal Gaz Kuyuları; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Pompa çubuğunun yada kesonun tepesine kablo bağlamak ve vinci çalıştırarak çubuğu yada kesonu kısım kısım yerinden çıkarmak, yahut çubuk yada kesonu yerinden çıkarmak için hidrolik krikoyu tanzim ve tahrik etmek,

b) Yukarı çekilen çubuk yada keson kısımlarını sökmek,

c) Çubuk yada kesonları temizlemek, doğrultmak, onarmak ve pompa çubuğunun sonundaki planjör yada supapları değiştirmek,

d) Kuyunun akışını tapa ile kontrol altına almak,

e) Çamur, su ve sulu çamuru çıkarmak üzere kuyuya özel aletler indirmek,

f) Kuyuya basınç kayıt cihazları yerleştirmek ve grafikleri kabaca yorumlamak,

g) Kırılan çubuk ve boruları dışarı çekmek ve keson yada borudaki delikleri temizlemek için özel aletler kullanmak,

h) Yardımcılara nezaret edebilir,

i) Terkedilmiş kuyulardaki keson ve çubukları yerlerinden sökebilir ve kuyuları çimento ile örtebilir, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

YORUM KAT: Yukarıdaki Çektirmeci-Petrol Ve Doğal Gaz Kuyuları maaşlarına ek olarak sizlerde Çektirmeci-Petrol Ve Doğal Gaz Kuyuları mesleğinde aldığınız maaşları yorum bölümünde bizlere  iletebilirsiniz. Sizlerin iletmiş olduğu bilgilerle haberimiz yeniden düzenlenebilecektir. Ayrıca yaptığınız yorumlar diğer okuyucularımızda bu bilgiden istifade edeceklerdir. Yorum bölümümüzden yorum yapmayı unutmayın.

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