Çelik Kapı Aksesuar Montaj İşçisi ( Bağlamacı) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Çelik Kapı Aksesuar Montaj İşçisi ( Bağlamacı) maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Çelik Kapı Aksesuar Montaj İşçisi ( Bağlamacı) pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Çelik Kapı Aksesuar Montaj İşçisi ( Bağlamacı) nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Çelik Kapı Aksesuar Montaj İşçisi ( Bağlamacı) olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Çelik Kapı Aksesuar Montaj İşçisi ( Bağlamacı) Maaşı Ne Kadar? 2022 Çelik Kapı Aksesuar Montaj İşçisi ( Bağlamacı) Maaşları

Çelik Kapı Aksesuar Montaj İşçisi ( Bağlamacı) maaşı ortalama olarak aylık 5826,5_TL'dir. En düşük Çelik Kapı Aksesuar Montaj İşçisi ( Bağlamacı) maaşı 4253_TL, En yüksek ise 7400_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Çelik Kapı Aksesuar Montaj İşçisi ( Bağlamacı) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8219.12

Meslek Adı :

Çelik Kapı Aksesuar Montaj İşçisi ( Bağlamacı)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Montajcılar

Meslek Grubu :

Montajcılar

Meslek Birim Grubu :

Başka Yerde Sınıflandırılmamış Montajcılar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Müşterinin talebi doğrultusunda çelikkapı aksesuarları montajını yapma bilgi becerisine sahip kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Çelik Kapı Aksesuar Montaj İşçisi ( Bağlamacı). işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a)Ahşap kaplamada su,ses,sağlamlık artırıcı izolasyon yapmak,

b)Kilit göbeğini kilit koruyucu parçaları takmak,

c)Kapı tokmağı ve topuzunu monte etmek,

d)Emniyet kelepçesi,gizli kelepçe kapı zilini monte etmek,

e)Kapı dürbünü,alarmı, monte etmek,

f)Yalıtım işlemlerini yapmak,

g)Çalışma alanının temizliğini yapmak. vb. görev işlemleri yerine getirir

Güncel Meslek : EVET

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