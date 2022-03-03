Çelik Kapı Boya İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Çelik Kapı Boya İşçisi maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Çelik Kapı Boya İşçisi pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Çelik Kapı Boya İşçisi nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Çelik Kapı Boya İşçisi olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Çelik Kapı Boya İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Çelik Kapı Boya İşçisi Maaşları

Çelik Kapı Boya İşçisi maaşı ortalama olarak aylık 5626,5_TL'dir. En düşük Çelik Kapı Boya İşçisi maaşı 4253_TL, En yüksek ise 7000_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Çelik Kapı Boya İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8122.21

Meslek Adı :

Çelik Kapı Boya İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Metal İşleme Ve Perdahlama Tesisi Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Metal Perdahlama, Astarlama Ve Kaplama Makinesi Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Çelik kapı üretim tesisinde ham saçların tam otomatik CNC makinalarında işlenerek gaz altı kaynak yöntemiyle birleştirme sonunda 220 derece Fırınlarda Elektro Statik olarak boyanmasını sağlayan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Çelik Kapı Boya İşçisi, İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Kişisel hazırlık yapmak, iş kıyafetlerini giyinmek,

b) Kaynak yapılan kasaların temizliğini yapmak,

c) Kaynak yapılan metal yüzeylerin boya öncesi temizliğini yapmak, d) Statik toz boya tabancası ile boya kabininde metal yüzeylere ve kasalara boya püskürtmek,

e) Temizlenen kasaları ve metal yüzeyleri iş emrinde belirtilen renkte boyamak,

f) Boyanan kasaların ve metal yüzeyleri boya fırınında fırınlanmasına hazırlamak,

g) Hazırlanan kasaların ve metal yüzeylerin Boya kabininde 220 derecede fırında elektro statik olarak belirlenen zamana kadar fırında bekleterek pişirilmesini sağlamak, vb. görev işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

YORUM KAT: Yukarıdaki Çelik Kapı Boya İşçisi maaşlarına ek sizlerde aldığınız maaşları yorum bölümünde bizlere iletebilirsiniz. Sizlerin iletmiş olduğu bilgilerle haberimiz yeniden düzenlenebilecektir. Ayrıca yaptığınız yorumlar diğer okuyucularımızda bu bilgiden istifade edeceklerdir. Yorum bölümümüzden yorum yapmayı unutmayın.

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?