Çelik Kapı Montaj İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Çelik Kapı Montaj İşçisi görev tanımı nedir, Çelik Kapı Montaj İşçisi ne iş yapar, Çelik Kapı Montaj İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Çelik Kapı Montaj İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Çelik Kapı Montaj İşçisi Tanımı;

Müşterilerin talep ve isteklerine göre ölçüm alan, imal edilen kapıları sevkıyattan alarak belirtilen montaj adresinde takan kişidir.

Çelik Kapı Montaj İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Çelik Kapı Montaj İşçisi Maaşları

Çelik Kapı Montaj İşçisi maaşı ortalama aylık 3.460 - TL’dir. En düşük Çelik Kapı Montaj İşçisi maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 5.350 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Çelik Kapı Montaj İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Çelik Kapı Montaj İşçisi Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Çelik Kapı Montaj İşçisi Ne İş Yapar?

Çelik Kapı Montaj İşçisi, İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Müşterilerin adreslerinde ölçüm almak,

b) Takılacak kapıları sevkıyattan almak ve montaj adresine götürmek,

c) Montaj malzemelerini takılacak kapı yerine taşımak,

d) Takılacak yerde mevcut kapı varsa sökmek,

e) Çelik kapıyı yerine alıştırmak için iki parça halinde olan kasayı birbirine bağlamak,

f) Kasaları teraziye almak, sabitlemek,

g) Bağlanan kasaya kanat takıp çapına bakmak ve kasaya tam oturup oturmadığını kontrol etmek,

h) Kasa yanlarında kalan boşlukları betonla doldurmak,

i) Conta ve karşılıklarını takmak,

j) Kırılan yerleri alçı ile kapatmak

k) Mermer eşikleri koymak,

l) Çalışma alanının temizliğini yapmak, vb. görev işlemleri yerine getirir.

Çelik Kapı Montaj İşçisi Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Montajcılar

Meslek Grubu :

Montajcılar

Meslek Birim Grubu :

Başka Yerde Sınıflandırılmamış Montajcılar

Çelik Kapı Montaj İşçisi Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Çelik Kapı Montaj İşçisi mesleğinin meslek kodu 8219.05 olarak belirlenmiştir



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