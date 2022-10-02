Çelik Zincir İmal İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Çelik Zincir İmal İşçisi görev tanımı nedir, Çelik Zincir İmal İşçisi ne iş yapar, Çelik Zincir İmal İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Çelik Zincir İmal İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Çelik Zincir İmal İşçisi Tanımı;

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Çelik Zincir İmal İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Çelik Zincir İmal İşçisi Maaşları

Çelik Zincir İmal İşçisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Çelik Zincir İmal İşçisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Çelik Zincir İmal İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7222.28

Meslek Adı :

Çelik Zincir İmal İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu :

Demirciler, Alet Yapımcıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Alet Yapımcıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Görev ve İşlem Basamakları :

Bağlantı Parçası ve Mastar Yapıcı işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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