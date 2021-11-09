Cep Telefonu Ve Aksesuarları Satış Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Cep Telefonu Ve Aksesuarları Satış Elemanı görev tanımı nedir, Cep Telefonu Ve Aksesuarları Satış Elemanı ne iş yapar, Cep Telefonu Ve Aksesuarları Satış Elemanı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Cep Telefonu Ve Aksesuarları Satış Elemanı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Cep Telefonu Ve Aksesuarları Satış Elemanı Tanımı;

Çalıştığı işyerinde cep telefonu ve aksesuarlarının tanıtım ve satışını yapan kişidir.

Cep Telefonu Ve Aksesuarları Satış Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2021 Cep Telefonu Ve Aksesuarları Satış Elemanı Maaşları

Cep Telefonu Ve Aksesuarları Satış Elemanı maaşı ortalama aylık 6.500- TL’dir. En düşük Cep Telefonu Ve Aksesuarları Satış Elemanı maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 9.500 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Cep Telefonu Ve Aksesuarları Satış Elemanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Cep Telefonu Ve Aksesuarları Satış Elemanı Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Cep Telefonu Ve Aksesuarları Satış Elemanı Ne İş Yapar?

Cep Telefonu ve Aksesuarları Satış Elemanı; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Cep telefonu modelleri ile ilgili reklam ve tanıtım broşürlerini müşterilerin görebileceği yerlere koymak, eksilen broşürleri tamamlamak,

b) Müşterilerin taleplerini değerlendirerek fiyat- performans bakımından alabilecekleri en uygun cep telefonu modellerini tanıtmak ve karar vermelerine yardımcı olmak,

c) Ambalajdan çıkan ürün ve aksesuarları kontrol etmek,

d) Cep telefonu ve aksesuarların tanıtım ve satış işlemlerini yapmak,

e) Yeni çıkan modeller hakkında bilgi sahibi olmak, bu modellerin özelliklerini öğrenmek ve tanıtımını yapmak,

f) Modelin, özelliklerini, fiyatı vb. gibi bilgileri etikete yazmak, ürünleri etiketlemek, reyondaki ürünlere ilişkin barkod/etiketlerin kontrollerini yapmak,

g) Promosyonlar, indirimler, taksitli satışlar ve kampanyalar hakkında müşterileri bilgilendirmek,

h) Talep edilen modeller hakkında işletme sahibi veya ilgili yöneticiyi bilgilendirmek,

i) Vitrin düzenlemesi yapmak, vitrin camına veya tabelaya kampanya veya indirimlerle ilgili hazırladığı belgeleri asmak,

j) Sergilenen model ve ürünlerin tozlarını almak,sergi yerlerinin temizliğini yapmak,

k) İşletmenin prensiplerine uygun olarak ikinci el ürünlerin alım-satım işlemlerini yapmak,

l) Gerektiğinde yeni abonelik, kontur satışı ve fatura tahsilatı işlemlerini yapmak,

m) Garanti kapsamında arızalanan telefonları servise yönlendirmek, iade ve değişim işlemlerini yapmak,

n) Çalışma alanı ile ilgili dikkat ve özeni göstermek ve gerekli güvenlik önlemlerini almak,

o) Meslek alanı ile ilgili gelişmeleri takip etmek, vb. Görev ve işlemleri yerine getirir.

Cep Telefonu Ve Aksesuarları Satış Elemanı Meslek Ana Grubu :

Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Satışlar İle İlgili Elemanları

Meslek Grubu :

Mağaza, Dükkan Vb. Satış Elemanları

Meslek Birim Grubu :

Mağaza, Dükkan Vb. Yerlerde Çalışan Satış Elemanları

Cep Telefonu Ve Aksesuarları Satış Elemanı Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Cep Telefonu Ve Aksesuarları Satış Elemanı mesleğinin meslek kodu 5223.11 olarak belirlenmiştir

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