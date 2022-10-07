Cephane Islahatçısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Cephane Islahatçısı görev tanımı nedir, Cephane Islahatçısı ne iş yapar, Cephane Islahatçısı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Cephane Islahatçısı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Cephane Islahatçısı Tanımı;

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Cephane Islahatçısı Maaşı Ne Kadar? 2022 Cephane Islahatçısı Maaşları

Cephane Islahatçısı maaşı ortalama aylık 6550 _TL’dir. En düşük Cephane Islahatçısı maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7600 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Cephane Islahatçısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7542.02

Meslek Adı :

Cephane Islahatçısı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Ateşleyiciler Ve Patlatma İşlerinde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Görev ve İşlem Basamakları :

Cephane Islahatçısı; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

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