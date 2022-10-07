Cer Fitil Makinesi Ayarcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Cer Fitil Makinesi Ayarcısı görev tanımı nedir, Cer Fitil Makinesi Ayarcısı ne iş yapar, Cer Fitil Makinesi Ayarcısı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Cer Fitil Makinesi Ayarcısı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Cer Fitil Makinesi Ayarcısı Tanımı;

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Cer Fitil Makinesi Ayarcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 Cer Fitil Makinesi Ayarcısı Maaşları

Cer Fitil Makinesi Ayarcısı maaşı ortalama aylık 6250 _TL’dir. En düşük Cer Fitil Makinesi Ayarcısı maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Cer Fitil Makinesi Ayarcısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8152.01

Meslek Adı :

Cer Fitil Makinesi Ayarcısı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Tekstil, Kürk Ve Deri Ürünleri Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Dokuma Ve Örme Makineleri Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

-Elyafı fitil haline getiren cer fitil makinelerinin gerekli ayarlarını yaparak çalışmaya hazırlayan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Cer Fitil Makinesi Ayarcısı İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Ayarları bozulan veya yeni çalışmaya göre ayarları düzenlenecek olan makineleri kontrol etmek,

b) Gerekli el avadanlıkları kullanarak makinelerin cer ağırlık ayarını, cer silindir ayarını ve fitil ayarını yapmak,

c) Makine silindirlerini silerek temizlemek,

d) Yağlanması gereken kısımları makine yağı ve gres yağı ile yağlamak,

e) Ayarları biten makineleri çalıştırmak,

f) Çalışmaları inceleyerek makinelerin cer fitil baskı kontrollerini yapmak,

g) Baskıda kesiklik veya bozukluk görürse baskıyı yataklarından çıkarıp yerine yeni bir baskı takmak,

h) Çalışmakta olan makineleri ilgili işçilere teslim etmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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