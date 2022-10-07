Cer Makinesi Operatörü-Tekstil Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Cer Makinesi Operatörü-Tekstil görev tanımı nedir, Cer Makinesi Operatörü-Tekstil ne iş yapar, Cer Makinesi Operatörü-Tekstil olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Cer Makinesi Operatörü-Tekstil mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Cer Makinesi Operatörü-Tekstil Tanımı;

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Cer Makinesi Operatörü-Tekstil Maaşı Ne Kadar? 2022 Cer Makinesi Operatörü-Tekstil Maaşları

Cer Makinesi Operatörü-Tekstil maaşı ortalama aylık 6600 _TL’dir. En düşük Cer Makinesi Operatörü-Tekstil maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7700 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Cer Makinesi Operatörü-Tekstil iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8151.05

Meslek Adı :

Cer Makinesi Operatörü-Tekstil

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Tekstil, Kürk Ve Deri Ürünleri Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Elyaf Hazırlama, Bükme Ve Sarma Makineleri Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Cer Makinesi Operatörü, elyaf şeridine karışım, paralellik ve homojenlik sağlayan cer makinesini kullanarak düzgün ve üniform şerit elde etme işlemlerini, kendi başına ve belirli bir süre içerisinde yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Cer Makinesi Operatörü, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) Çalışma alanının temizlik ve düzenini sağlamak,

b) Arızaları ilgililere bildirmek,

c) Cer makinesinin kontrol ve temizlik işlemlerini yapmak,

d) Tarak şerit kovalarını kontrol etmek ve kovaları makine altına yerleştirmek,

e) Şeritleri cağlıklardan geçirerek çekim bölgesine yerleştirmek,

f) Baskıları yataklarına yerleştirmek,

g) Şeride uç vermek,

h) Makineye boş kova beslemek,

i) Şerit kopma ve sarmalarına müdahale etmek,

j) Şerit akışını ve uyarıcı sistemleri gözlemlemek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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