Çiçek Satış Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Çiçek Satış Elemanı görev tanımı nedir, Çiçek Satış Elemanı ne iş yapar, Çiçek Satış Elemanı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Çiçek Satış Elemanı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Çiçek Satış Elemanı Tanımı;

__

Çiçek Satış Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 Çiçek Satış Elemanı Maaşları

Çiçek Satış Elemanı maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Çiçek Satış Elemanı maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Çiçek Satış Elemanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

5223.14

Meslek Adı :

Çiçek Satış Elemanı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Satışlar İle İlgili Elemanları

Meslek Grubu :

Mağaza, Dükkan Vb. Satış Elemanları

Meslek Birim Grubu :

Mağaza, Dükkan Vb. Yerlerde Çalışan Satış Elemanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Kesme çiçek, kurutulmuş çiçek ve iç mekan süs bitkilerinin temini,düzenlemesi, sunumu ve satışına ilişkin işlemleri, kendi başına ve belirli bir süre içerisinde yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Çiçek Satış Elemanı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) İş organizasyonu yapmak,

b) Çiçekleri cinslerine göre ayırmak,

c) Çiçekleri işlenebilir hale getirmek,

d) Saksı çiçeklerinin ve kesme çiçeklerin bakımını yapmak,

e) Vitrin düzenlemesi yapmak,

f) Buket hazırlamak,

g) Aranjman hazırlamak,

h) Çelenk hazırlamak,

i) İç ve dış mekan süslemesi yapmak,

j) Siparişleri almak,

k) Alınan siparişleri hazırlamak,

l) Siparişin yerine ulaşmasını sağlamak,

m) Satış işlemlerini gerçekleştirmek,

n) Sorumlu olduğu alanın temizlik ve düzenini sağlamak,

o) Meslek alanı ile ilgili eğitimlere katılmak, gelişmeleri takip etmek ve uygulamak vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?