Çiçek Tanzimcisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Çiçek Tanzimcisi maaşı ne kadar diye merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Bu içerikte Çiçek Tanzimcisi iş tanımı, aylık ortalama maaşları, Çiçek Tanzimcisi iş ilanlarına kolayca ulaşabilirsiniz.

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Çiçek Tanzimcisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Çiçek Tanzimcisi görev tanımı nedir, Çiçek Tanzimcisi ne iş yapar, Çiçek Tanzimcisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Çiçek Tanzimcisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Çiçek Tanzimcisi Tanımı;

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Çiçek Tanzimcisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Çiçek Tanzimcisi Maaşları

Çiçek Tanzimcisi maaşı ortalama aylık 6300 _TL’dir. En düşük Çiçek Tanzimcisi maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7100 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Çiçek Tanzimcisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

İşkur Çiçek Tanzimcisi İş İlanları İçin Tıklayın

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7549.01

Meslek Adı :

Çiçek Tanzimcisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Başka Yerde Sınıflandırılmamış Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Çiçek çeşitleri ile iç ve dış mekan süs bitkilerinin düzenlenmesi ve sunumuna ilişkin işlemleri kendi başına ve belirli bir süre içerisinde yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Çiçek Tanzimcisi, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) Çiçekleri işlenebilir hale getirmek,

b) Vitrin düzenlesi yapmak,

c) Buket hazırlama, aranjman hazırlama, çelenk ve sepet hazırlama,gelin arabası süsleme işlerini yapmak,

d) İç ve dış mekan süslemesi yapmak,

e) İşyerinin temizlik ve düzenini sağlamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

YORUM KAT: Yukarıdaki Çiçek Tanzimcisi maaşlarına ek olarak sizlerde Çiçek Tanzimcisi mesleğinde aldığınız maaşları yorum bölümünde bizlere  iletebilirsiniz. Sizlerin iletmiş olduğu bilgilerle haberimiz yeniden düzenlenebilecektir. Ayrıca yaptığınız yorumlar diğer okuyucularımızda bu bilgiden istifade edeceklerdir. Yorum bölümümüzden yorum yapmayı unutmayın.

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