Çiftlik İşçisi (Genel) Maaşı Ne Kadar? 2021 Çiftlik İşçisi (Genel) Maaşları İş İlanları

Çiftlik İşçisi (Genel) görev tanımı nedir, Çiftlik İşçisi (Genel) ne iş yapar, Çiftlik İşçisi (Genel) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Çiftlik İşçisi (Genel) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Çiftlik İşçisi (Genel) Tanımı;

Çiftliklerde ürün ve hayvanları yetiştirme ve üretmede çeşitli çiftlik işleri yapan kişidir.

Çiftlik İşçisi (Genel) Maaşı Ne Kadar? 2021 Çiftlik İşçisi (Genel) Maaşları

Çiftlik İşçisi (Genel) maaşı ortalama aylık 4.100 - TL’dir. En düşük Çiftlik İşçisi (Genel) maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 5.200 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Çiftlik İşçisi (Genel) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Çiftlik İşçisi (Genel) Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Çiftlik İşçisi (Genel) Ne İş Yapar?

Çiftlik İşçisi (Genel) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Toprağı koşumlu ve motorlu çeşitli ziraat makineleri kullanarak sürmek, gübrelemek, tırmıklamak, tohumları serpmek, meyve ağaçları dikmek, toprağı sulamak, ürün yetiştirmek,

b) Tarla, sebze ve meyve bahçelerinde ve diğer yetiştirme

alanlarında gerekli işleri yapmak,

c) Hasat ve harmanlama çalışmalarına katılmak,

d) Çiftlik hayvanlarının üretilmesi, yetiştirilmesi, terbiyesi ve bakımını ve bunlarla ilgili diğer yardımcı işleri yapmak,

e) Çeşitli çiftlik teçhizatını kullanmak,

f) Çiftlik yapılarını, çitleri, makineleri ve diğer teçhizatın bakımını ve tamirini yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Çiftlik İşçisi (Genel) Meslek Ana Grubu :

Nitelikli Tarım, Ormancılık Ve Su Ürünleri Çalışanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Pazara Yönelik Nitelikli Tarım Çalışanları

Meslek Grubu :

Karma Bitki Ve Hayvan Yetiştiricileri

Meslek Birim Grubu :

Karma Bitki Ve Hayvan Yetiştiricileri

Çiftlik İşçisi (Genel) Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Çiftlik İşçisi (Genel) mesleğinin meslek kodu 6130.02 olarak belirlenmiştir

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