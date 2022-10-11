Çiftlik İşçisi (Karma Bitki ve Çiftlik Hayvanı) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

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Çiftlik İşçisi (Karma Bitki ve Çiftlik Hayvanı) Tanımı;

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Çiftlik İşçisi (Karma Bitki ve Çiftlik Hayvanı) Maaşı Ne Kadar? 2022 Çiftlik İşçisi (Karma Bitki ve Çiftlik Hayvanı) Maaşları

Çiftlik İşçisi (Karma Bitki ve Çiftlik Hayvanı) maaşı ortalama aylık 6600 _TL’dir. En düşük Çiftlik İşçisi (Karma Bitki ve Çiftlik Hayvanı) maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7700 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Çiftlik İşçisi (Karma Bitki ve Çiftlik Hayvanı) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

9213.05

Meslek Adı :

Çiftlik İşçisi (Karma Bitki ve Çiftlik Hayvanı)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Nitelik Gerektirmeyen Meslekler

Meslek Alt Ana Grubu :

Tarım, Ormancılık Ve Balıkçılık Sektörlerinde Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Tarım, Ormancılık Ve Balıkçılık Sektörlerinde Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Karma Çiftçilik (Bitkisel Üretim Ve Çiftlik Hayvanları Yetiştiriciliği) Yapılan Çiftliklerde Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Okur Yazar

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Görev ve İşlem Basamakları :

Çiftlik İşçisi (Karma Bitki ve Çiftlik Hayvanı);işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

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