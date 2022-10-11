Çiğ Köfte Ustası Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Çiğ Köfte Ustası görev tanımı nedir, Çiğ Köfte Ustası ne iş yapar, Çiğ Köfte Ustası olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Çiğ Köfte Ustası mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Çiğ Köfte Ustası Tanımı;

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Çiğ Köfte Ustası Maaşı Ne Kadar? 2022 Çiğ Köfte Ustası Maaşları

Çiğ Köfte Ustası maaşı ortalama aylık 6700 _TL’dir. En düşük Çiğ Köfte Ustası maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7900 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Çiğ Köfte Ustası iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

9411.06

Meslek Adı :

Çiğ Köfte Ustası

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Kişisel Hizmetler Veren Elemanlar

Meslek Grubu :

Aşçılar

Meslek Birim Grubu :

Fast Food Hazırlayıcıları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Çiğ köfte yapımında kullanılan malzemeleri hazırlama, bu malzemeleri karıştırıp yoğurma ve istenilen kıvama getirerek tüketime hazır hale getirme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Çiğ Köfte Ustası, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Çiğ köfte yapımında kullanılacak en uygun malzemeleri temin etmek veya edilmesini sağlamak,

b) Sağlık ve temizlik kurallarına uygun olarak çalışma ortamını ve kullanılacak araç, gereç ve ekipmanları temiz olarak kullanıma hazır bulundurmak, bulunmalarını sağlamak,

c) Çiğ köfte yapımında kullanılacak malzemelerin bozulmadan saklanmasını sağlamak,

d) Yapılacak çiğ köftenin miktarına göre kullanılacak malzemeleri gerekli miktarlarda kullanmaya hazır hale getirmek,

e) Çiğ köfte yapımında kullanılacak malzemeleri yıkayarak temizlemek,

f) Doğranması gereken malzemeleri doğramak yada makinalarda çekmek,

g) Çiğ köfte yoğurma tepsisine, yeterli miktarda gerekli malzemeleri koyarak karıştırmak yoğurmak,

h) Yoğurma işlemi devam ederken çiğ köftenin istenen kıvama gelip gelmediğini kontrol etmek,

i) İstenilen kıvamına gelen çiğ köfteleri porsiyonlara ayırmak, tabakta yada dürümde servise hazır hale getirmek, isteyen müşterilere marul, nar ekşisi,ve limon kullanmak,

j) Gerektiğinde satışı yapılmak üzere çiğ köfteleri istenen miktarda paketlemek,

k) Gerektiğinde çiğ köftelerin satışını yapmak, ücretini almak, fiş, fatura düzenleyerek vermek,

l) Müşterilerden gelen çiğ köfte ile ilgili beğeni, istek ve şikayetleri değerlendirmek,

m) Kullandığı malzeme, araç, gereç ve ekipmanların ve çalışma alanın temizliğinin yapılarak tekrar kullanıma hazır hale getirmek, getirilmelerini sağlamak,

n) Meslek alanı ile ilgili gelişmeleri takip etmek ve uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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