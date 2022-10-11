Ciğer Ustası Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Ciğer Ustası görev tanımı nedir, Ciğer Ustası ne iş yapar, Ciğer Ustası olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Ciğer Ustası mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Ciğer Ustası Tanımı;

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Ciğer Ustası Maaşı Ne Kadar? 2022 Ciğer Ustası Maaşları

Ciğer Ustası maaşı ortalama aylık 6000 _TL’dir. En düşük Ciğer Ustası maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6500 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Ciğer Ustası iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

9411.11

Meslek Adı :

Ciğer Ustası

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Nitelik Gerektirmeyen Meslekler

Meslek Alt Ana Grubu :

Yiyecek Hazırlama Yardımcıları

Meslek Grubu :

Yiyecek Hazırlama Yardımcıları

Meslek Birim Grubu :

Fast Food Hazırlayıcıları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Okur Yazar

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Görev ve İşlem Basamakları :

Ciğer Ustası; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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