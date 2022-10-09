Çiklet İmal İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Çiklet İmal İşçisi görev tanımı nedir, Çiklet İmal İşçisi ne iş yapar, Çiklet İmal İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Çiklet İmal İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Çiklet İmal İşçisi Tanımı;

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Çiklet İmal İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Çiklet İmal İşçisi Maaşları

Çiklet İmal İşçisi maaşı ortalama aylık 6400 _TL’dir. En düşük Çiklet İmal İşçisi maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7300 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Çiklet İmal İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8160.11

Meslek Adı :

Çiklet İmal İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Gıda Ve İlgili Ürünlerin Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Gıda Ve İlgili Ürünlerin Makine Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

-Şikle ve diğer maddeleri karıştırıp pişirerek çiklet imal eden kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Çiklet İmal İşçisi işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Maddeleri tartarak, bunları buhar basınçlı bir kazana koyarak belirli bir kıvama gelinceye kadar pişirmek,

b) Bunları buharla ısıtılan bir karıştırma makinesine koyarak içine belirli miktarlarda sakız, şeker, glikoz, mısır nişastası ve lezzet verici diğer maddeler ilave etmek,

c) Makineyi çalıştırıp bunları belirli bir süre karıştırarak makineyi durdurmak ve karışımı çıkarıp üzerine şeker serpilmiş teknelere koyarak daha sonraki işlemlere hazırlamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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