Çikolata Kaplama Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Çikolata Kaplama Makinesi Operatörü maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Çikolata Kaplama Makinesi Operatörü pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Çikolata Kaplama Makinesi Operatörü nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Çikolata Kaplama Makinesi Operatörü olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Çikolata Kaplama Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Çikolata Kaplama Makinesi Operatörü Maaşları

Çikolata Kaplama Makinesi Operatörü maaşı ortalama olarak aylık 6026,5_TL'dir. En düşük Çikolata Kaplama Makinesi Operatörü maaşı 4253_TL, En yüksek ise 7800_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Çikolata Kaplama Makinesi Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8160.13

Meslek Adı :

Çikolata Kaplama Makinesi Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Gıda Ve İlgili Ürünlerin Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Gıda Ve İlgili Ürünlerin Makine Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

-Krema basma makinesinin ayarlarını yapan çalışmasına nezaret eden ve bisküvi ürünlerinin çikolata ile kaplanması işlemlerini yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Çikolata Kaplama Makinesi Operatörü (OAKES Makineci), işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Üretim planına göre makinenin ayarlarını yapmak,

b) Çikolata kaplama makinesini çalıştırmak,

c) Bisküvilerin banttan düzenli bir şekilde gelmesini kontrol etmek,

d) Düzensiz gelen bisküvileri düzeltmek,

e) Çikolata kaplama makinesinin çalışmasına nezaret etmek,

f) Fazla ya da eksik krema basılmış ise müdahale etmek,

g) Makinenin basit bakım onarımını yapmak,

h) Vardiya bilgilerini aktarmak,

i) Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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