Çimento Üretim Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Çimento Üretim Elemanı görev tanımı nedir, Çimento Üretim Elemanı ne iş yapar, Çimento Üretim Elemanı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Çimento Üretim Elemanı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Çimento Üretim Elemanı Tanımı;

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Çimento Üretim Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 Çimento Üretim Elemanı Maaşları

Çimento Üretim Elemanı maaşı ortalama aylık 6250 _TL’dir. En düşük Çimento Üretim Elemanı maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Çimento Üretim Elemanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8114.30

Meslek Adı :

Çimento Üretim Elemanı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Madencilik Ve Mineral İşleme Tesisi Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Çimento, Taş Ve Diğer Mineral Ürünler İle İlgili Makine Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Çimento üretiminde döner fırın, değirmen ve diğer üretim sistemleri ile çalışma alanlarının kontrol işlemlerini yürüten, üretim sistemlerine uygulanan fonksiyonel müdahalelere yardım eden, sistemlerin bakımına destek veren ve mesleki gelişim faaliyetlerine katılan nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Çimento Üretim Elemanı;işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş sağlığı ve güvenliği, yangın ve acil durum kurallarını uygulamak b) Kalite yönetim sistemi ile ilgili faaliyetleri yürütmek

c) İş organizasyonu yapmak

d) Döner fırınlar, kırıcı ve ezici sistemler, hammadde ocakları, farin, kömür ve çimento değirmenleri, siklonlar, soğutma ve kurutma üniteleri, gezer vinçler ve hatları, stok sahaları, paketleme gibi çimento üretim sürecinde yer alan ünite ve sistemlerin gözlenmesi ve kontrolü ile bakım faaliyetlerini desteklemek

e) Üretim sistemleri ve saha kontrolleri yapmak

f) Sahadaki donanım ve cihazların çalışırlık kontrollerini takip etmek

g) Üretim sistemlerinde oluşan arızaların ön tespitinin yapılmasına katkıda bulunmak

h) Üretim sistemlerinde yaşanan sorunun niteliğine göre ani duruş kararı vermek

i) Silolarda stok takibi için ölçüm yapmak

j) Rutin dışı acil numuneleri almak

k) Üretim sahalarının temizlik ve düzenini sağlamak

l) Abgaz fanının temizlenmek

m) İntikal alanı ve bunker boğazı daralmalarını giderilmesine katkıda bulunmak

n) Dozajlı besleyicilerin kantar temizliğini yapmak

o) Hammadde kırıcısının (konkasör) temizliğini yapmak

p) Bunker temizliğini yapmak

q) Torbalı filtre temizliğini yapmak

r) Torba değişimi yapılmasına katkıda bulunmak

s) Soğutma plakalarını temizlemek

t) Üretim sistemlerinin bakımına destek verilmek

u) Mesleki gelişim faaliyetlerine katılmak vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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