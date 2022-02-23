Çivi İmal Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Çivi İmal Makinesi Operatörü maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Çivi İmal Makinesi Operatörü pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Çivi İmal Makinesi Operatörü nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Çivi İmal Makinesi Operatörü olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Çivi İmal Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Çivi İmal Makinesi Operatörü Maaşları

Çivi İmal Makinesi Operatörü maaşı ortalama olarak aylık 6176,5_TL'dir. En düşük Çivi İmal Makinesi Operatörü maaşı 4253_TL, En yüksek ise 8100_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Çivi İmal Makinesi Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7223.17

Meslek Adı :

Çivi İmal Makinesi Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu :

Demirciler, Alet Yapımcıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Metal İşleme Takım Tezgahı Kurucuları Ve Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Metal tellerden muhtelif ölçülerde çivi, topluiğne, saç tokası gibi metal mamuller imal eden bir makineyi çalıştıran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Çivi İmal Makinesi Operatörü işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İşlenecek tel kangalını makine üzerindeki kangal sehpasına asmak,

b) Kalınlık ayar kolunu gerekli şekilde ayarlamak,

c) Telin ucunu çivi kalıbı ağzına vermek,

d) Makineyi çalıştırmak ve avara kolunu çekerek makineye yol vermek,

e) Makinenin otomatik çalışmasına nezaret ederek telin çivi haline gelmesini takip etmek,

f) Gerekirse makine ayarlarında düzenlemeler yapmak,

g) İmal edilen çivilerin dolduğu toplama kaplarını boşlarıyla değiştirmek,

h) Biten tel kangalının yerine yenisini takmak,

i) İş bitiminde makinenin bakım ve temizliğini yapmak,vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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